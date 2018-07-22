حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في الطائف وجازان

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية ومناطق الشرقية والرياض ونجران وشرق منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة وكذلك على منطقة جازان خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.