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للرجال والنساء في تخصصات إدارية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة الشؤون البلدية
weam.co/532844
الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توفر وظائف شاغرة وإعادة طرح بعض الوظائف السابقة للرجال والنساء في التخصصات الإدارية والتقنية والفنية.

وقالت ان الوظائف الشاغرة تفاصيلها كالأتي:
مهندسين مدنيين (لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في مكة المكرمة وجدة).
مهندسين معماريين (لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في مكة المكرمة وجدة).

أطباء بيطريين (لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في مكة المكرمة وجدة).
مراقبين صحيين (لحملة الدبلوم للعمل في مكة المكرمة وجدة).

مسجلين معلومات (للنساء فقط من حملة البكالوريوس للعمل في مكة المكرمة وجدة).
مبرمجين حاسب آلي.

مهندسين حاسب آلي.
مهندسين شبكات.

مساحين.
مراقبي إنشاءات .
فنيي دعم حاسب آلي

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في التخصص المطلوب ومعادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

ان يكون المتقدم لائق صحياً وأن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً واجتياز اختبار تحديد المستوى مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

وللتقديم من خلال الرابط التالي :
http://intranet.momra.gov.sa/Recruitment/Home/Index

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