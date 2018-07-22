الذهب يرتفع من أدنى مستوى في عام

الرياض- الوئام:

أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 6.38 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 25058.12 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليغلق عند 2801.83 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 5.10 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 7820.20 نقطة.

وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 0.1%، بينما استقر ناسداكو”S&P” قرب إغلاق جلسة الجمعة الماضية.

وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.15% أو حوالي نقطة واحدة إلى 385 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية 0.1%.

وانخفض مؤشر “فوتسي” البريطاني 5 نقاط إلى 7678 نقطة، وتراجع مؤشر “داكس” الألماني 125 نقطة إلى 12561 نقطة، وهبط المؤشر الفرنسي “كاك18 نقطة إلى 5398 نقطة.

هذا وارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في عام الذي هوت إليه في الجلسة السابقة، وقفز البلاتين أكثر من 3 بالمئة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوة الدولار وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة، وهو ما دفع الدولار للهبوط بشكل حاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.73 بالمئة إلى 1231.37 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

لكنه ينهي الأسبوع على خسارة 1 بالمئة تقريبا دون أن تظهر علامات تذكر على نهاية لاتجاه نزولي أفقد المعدن النفيس 10 بالمئة من قيمته منذ منتصف مايو أيار، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 0.8%.

وفي أسواق النفط، ارتفع نايمكس 1.4% ليغلق عند 70.46 دولار للبرميل، مسجلاً خسائر أسبوعية بنحو 0.8%، بينما ارتفع “برنت” 0.7% إلى 73.07 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3%.