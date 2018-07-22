الحياة الكردي: قتلنا 15 عنصراً من الحرس الثوري

كردستان إيران- الوئام:

أعلن حزب الحياة الحرة الكوردستاني (بيجاك) أن مقاتليه هاجموا معسكراً للحرس الثوري الإيراني قرب مدينة مريوان بكوردستان إيران، ما أسفر عن مقتل 15 عنصراً من القوات الإيرانية، وإصابة آخرين.

وأوضح الحزب، أن الهجوم الذي تن تنفيذ الجمعة الماضي جاء ثأراً لدماء 4 كوادر من الحزب اغتالتهم المخابرات الإيرانية أخيراً، بينهم إقبال مورادي، الذين اغتيل قبل 3 أيام في منطقة بنجوين بمحافظة السليمانية العراقية، وفق ما نقل موقع رووداو الكردي.

ومن جهته، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته تسنيم الإيرانية، إن هجوماً وقع الليلة الماضية الجمعة على مخفر حدودي تابع لمقر حمزة سيد الشهداء في قرية دري التابعة لمنطقة مريوان في محافظة كوردستان.

وحسب بيان الحرس الثوري الإيراني، فإن الهجوم أسفر عن مقتل عشرة أشخاص من مقاتلي الإسلام.