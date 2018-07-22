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بسبب مشاكل صحية

استقالة رئيس مجموعة فيات كرايسلر للسيارات

استقالة رئيس مجموعة فيات كرايسلر للسيارات
weam.co/532851
روما- الوئام:

أعلن مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات أن سيرجيو ماركيوني رئيس المجموعة بصدد تقديم استقالته بسبب مشاكل صحية.

وأضافت المجموعة في بيان أن ماركيوني، 66 عاماً، لم يعد قادراً على ممارسة مهامه الوظيفية نتيجة لمضاعفات غير متوقعة بعد إجراء جراحة في الكتف.

ويُنسب الفضل إلى ماركيوني، الذي ظل رئيساً للمجموعة منذ 2004، في إنقاذ شركة فيات من الإفلاس، والإشراف على اندماجها مع شركة كرايسلر.

وتضم مجموعة فيات كرايسلر علامات تجارية أخرى مثل رام، ودودج، وألفا روميو، ومازيراتي.

وسيتولى مايك مانلي، الذي يعد أحد كبار قادة المجموعة على مدى سنوات عديدة، منصب الرئيس التنفيذي.

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