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في جبهة شداء ‏بصعده

قتلى وجرحى من الحوثيين بعملية هجومية للجيش اليمني

قتلى وجرحى من الحوثيين بعملية هجومية للجيش اليمني
weam.co/532861
صنعاء -الوئام:

لقي العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية ‏الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم إثر عملية ‏هجوم نوعية نفذتها ‏مجموعة خاصة في الجيش الوطني اليمني، استهدفت ‏مواقعهم بمديرية ‏شداء غرب محافظة ‏صعده.‏

وقال العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث ‏عاصفة، إن مجموعة خاصة تابعة للواء ‏نفذت ‏عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا ‏بالقرب من جبل تويلق بجبهة شداء.‏

وأوضح العميد العجابي، في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن ‏العملية أسفرت عن ‏مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في ‏المواقع، وتمكنت قوات ‏الجيش من استعادة كميات ‏كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.‏

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