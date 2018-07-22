قتلى وجرحى من الحوثيين بعملية هجومية للجيش اليمني

لقي العشرات من عناصر المليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران مصرعهم إثر عملية هجوم نوعية نفذتها مجموعة خاصة في الجيش الوطني اليمني، استهدفت مواقعهم بمديرية شداء غرب محافظة صعده.
وقال العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث عاصفة، إن مجموعة خاصة تابعة للواء نفذت عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا بالقرب من جبل تويلق بجبهة شداء.
وأوضح العميد العجابي، في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية – أن العملية أسفرت عن مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في المواقع، وتمكنت قوات الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.