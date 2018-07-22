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تسهيل مهمتهم وعدم الاعتراض لهن

رسمياً: التعليم تسمح للنساء بدخول الأقسام الرجالية في إداراتها برفقة محرم أو بدونه

رسمياً: التعليم تسمح للنساء بدخول الأقسام الرجالية في إداراتها برفقة محرم أو بدونه
weam.co/532863
الرياض -الوئام -عبدالله العازمي :

سمحت وزارة التعليم بالسماح للعنصر النسائي بالدخول إلى الأقسام الرجالية سواء بوجود محرم أو خلافه. جاء ذلك في تعميم لإدارة التعليم بمحافظة الأحساء حصلت “الوئام” على نسخة منه.

وتضمن التعميم  نص خطاب  الخدمات والمبني على المفاهمة الهاتفية مع مدير مكتب المدير العام والمبنية على افادة سعادة مدير التعليم بالسماح للعنصر النسائي بالدخول الى الاقسام الرجالية سواء بوجود محرم او خلافة.

وطالب التعميم جميع مشرفي ومراقبي الامن بالسماح للنساء المراجعات للأقسام الرجالية قطاعي البنين والبنات بمراجعة الاقسام وتسهيل مهمتهم وعدم الاعتراض لهن اثناء دخولهن مع ضرورة التقيد بذلك والالتزام بما جاء فيه.

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