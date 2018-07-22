«فيتش» تتوقع تحسن ميزانيات الدول المصدرة للنفط

الرياض- الوئام:

قالت وكالة فيتش في تقرير لها إن الدول الخليجية تتمتع بعوائد مالية أكبر نظراً لارتفاع أسعار النفط. ويوازي المكاسب المفاجئة للنفط زيادة في الإنفاق في بعض الدول, مما قد يؤدي إلى انكشاف الماليات العامة في حال انخفاض أسعار النفط مجدداً، وإلى اختبار استدامة الإصلاحات التي أجرتها دول الخليج.

كما توقعت فيتش أن تحقق السعودية عجزاً بسيطاً بنسبة 2.8% في ميزانيتها للعام 2018. وأن تحقق أبوظبي والكويت وقطر فائضاً مالياً بنسبة 3.6% و 10% و2.1% على التوالي.

أما البحرين وعمان, فكانت التوقعات باستمرار العجز بنسبة 6.6% و5.7% نظراً لتأثرهم بأي تباطؤ في الإصلاح أو انخفاض في الأسعار.