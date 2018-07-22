الجيش الإيراني: واشنطن خططت لشن هجوم عسكري على طهران

طهران- الوئام:

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن لديه معلومات دقيقة حول مخطط أعدته الإدارة الأمريكية خلال العام ونصف العام الماضيين لشن هجوم عسكري على إيران، إلا أنه قال إن قادة الجيش رفضوا تنفيذه.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية اليوم الأحد عنه القول: صحيح أن أمريكا لم تطلق تصريحات ظاهرة حول تهديدات عسكرية، إلا أن هناك معلومات دقيقة حول مخطط لشن هجوم على إيران، لكن قادة الجيش منعوا تنفيذه، لذلك ينبغي التحلي بالجهوزية لأي احتمال.

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفاً متشدداً إزاء إيران وتسعى إلى فرض المزيد من العزلة عليها، وأعلن ترامب من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو الماضي.

وكما تحذر الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على الجهات التي تستورد النفط الإيراني بعد 4 نوفمبر المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترامب لإعادة تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.