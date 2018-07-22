«الطيران المدني» يبتعث 80 طالباً في تخصصات الطيران

الرياض- الوئام:

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني خطتها لابتعاث الطلاب لهذا العام 2018م، وفقًا للاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم لبرنامج “وظيفتك_وبعتثك”.

وفي هذا الإطار قامت هيئة الطيران المدني بالترتيب والتنسيق لحصر الاحتياجات من التخصصات المطلوبة، حيث تم دراستها وتدقيقها.

وحصرت الهيئة المقاعد المطلوبة لهذا العام والبالغ عددها 80 مقعداً، خصص منها 40 مقعداً لدبلوم “المراقبة الجوية” والبقية الأخرى موزعة بين مرحلتي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات مثل الأمن السيبراني وعلوم الطيران وإدارة وهندسة وسلامة الطيران.

ومن خلال التنسيق المستمر مع وزارة التعليم بهذا الخصوص تم تشكيل لجنة للمقابلات ووضع آلية الاختيار بغرض انتقاء أفضل المتقدمين، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمورد البشرية في الهيئة.

وأوضح مساعد الرئيس للخدمات المشتركة الدكتور أيمن بن إبراهيم الشلفان أن برنامج الابتعاث بالهيئة العامة للطيران يأتي في ظل توجه حكومة المملكة وفقا لرؤية 2030 بتأهيل الكوادر السعودية وإحلالها بدلاً من الوافدة، حيث يوجد حالياً 61 مبعثاً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الطيران وكذلك يوجد 74 مبتعثاً لمرحلة الدبلوم في مجال المراقبة الجوية.

وكشف الدكتور الشلفان أن ما قامت به الهيئة قد تترجم واقعيا بتخرج الدفعة الأولى من البرنامج وعددهم 48 مراقباً جوياً، أنهوا دراستهم لدى معهد “ايرويز” بنيوزيلندا وأكاديمية “ناف” بكندا وتمثل هذه الدفعة المجموعة الأولى من البرنامج، مبيناً أنه قد تم ترشيحهم للعمل لدى شركة الملاحة الجوية السعودية، بعد أن استكملت إدارة التدريب بالإدارة العامة للموارد البشرية متابعة أداء الطلاب أثناء دراستهم وتسهيل جميع العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الابتعاث، وصولاً إلى مشاركتهم أفراحهم في حفل تخرجهم.