العفو عن نجوم منتخب مصر في واقعة «فيديوهات روسيا»

القاهرة- الوئام:

تراجع اتحاد الكرة المصري، عن فكرة تغريم لاعبي الفراعنة الذين قاموا بتسجيل فيديوهات من داخل غرفهم بفندق الإقامة أثناء مونديال روسيا الأخير.

وكان المجلس يفكر فى تحميل هؤلاء اللاعبين غرامات الشركة الراعية بسبب هذه الفيديوهات.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن المجلس تأكد من أن جميع اللاعبين حصلوا على مكافآتهم كاملة قبل السفر إلى المونديال، وبالتالى لن يستطيع المجلس تغريم هؤلاء اللاعبين أو خصم مستحقاتهم، بعدما حصلوا على جميع مستحقاتهم.

مشيراً إلى أن ما يمكن أن يفعله المجلس استبعاد بعض هؤلاء اللاعبين في الجولات المقبلة، وإبلاغ المدير الفني الجديد بقرار الجبلاية، بداعي أن هذا اللاعب معاقب وبالتالي يستبعده من حساباته.