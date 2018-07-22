منتخب الشباب يبدأ استعدادته لكأس آسيا 2018

واس - الوئام:

يقيم المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم معسكرًا إعداديًا خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 19 أغسطس المقبل في الرياض وجمهورية التشيك، وذلك ضمن استعداداته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا، المقرر إقامتها في الـ 18 من شهر أكتوبر المقبل في جمهورية إندونيسيا.

واستدعى المدير الفني للمنتخب خالد العطوي 32 لاعباً وهم: تركي العمار، وحسان تمبكتي، وسعد المختار، وعبدالعزيز الشهراني، وعبدالله الحمدان، ومتعب الحربي، ومحمد الدوسري ، وأيمن يحيى، وسالم علي، وعبدالرحمن الشمري، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف ألماس ، وسالم السليم، ومحمد منصور، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي، ونواف شراحيلي، ووليد الأحمد ، وإبراهيم محنشي، وأحمد الدحيم، وحامد الغامدي ، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني ، ومهند الشنقيطي ، وحسين العيسى ، ومخير الرشيدي ، وعبدالعزيز الضويحي ، وعبدالله البار ، وأحمد الغامدي ، ومروان عثمان.

يذكر أن قرعة كأس آسيا 2018 ، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا.