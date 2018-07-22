الأحوال المدنية تبدأ استقبال عملائها خلال الفترة المسائية (إنفوجراف)

واس - الوئام:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء استقبال المواطنين والمواطنات في العديد من المكاتب بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة المسائية من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وذلك لعموم المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن المكاتب المحددة لاستقبال العملاء من “الرجال” خلال الفترة المسائية هي: مكتب جدة 1 “الصفا”، ومكة 2 “الجروشي مول”، بالإضافة إلى مكتب الطائف، كاشفاً في الوقت ذاته أن المكاتب النسائية التي ستعمل في الفترة المسائية هي مكتب جدة 1 “الصفا”، ومكة 1 “الزاهر”، ومكتب الطائف.

وأضاف أن أوقات العمل خلال الفترة المسائية في المكاتب التي تستقبل العملاء “الرجال” ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً من كل يوم ، فيما يستمر العمل في المكاتب التي تستقبل العملاء من “النساء” حتى السابعة مساءً من كل يوم عمل، وعلى من يرغب في زيارة تلك المكاتب حجز موعد الكتروني مسبق عن طريق موقع الأحوال المدنية الرسمي.