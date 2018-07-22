المواصفات والجمارك تضعان ضوابط جديدة لموردي 6 منتجات

الرياض - الوئام:

طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك موردي الأجهزة الكهربائية والكهروتقنية بضرورة الحصول على شهادة اعتراف بشهادة الــــ IECEE صادرة من هيئة المواصفات والمقاييس، حتى يتم السماح بفسحها من المنافذ الجمركية، وذلك في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات في أسواق المملكة.

وأكدت هيئة المواصفات أن المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ (19) ذو القعدة 1439 هــ، الموافق (1) أغسطس 2018م، وتشمل (6) منتجات هي بطاريات الهواتف المتنقلة مثل (الباور بانك)، مضخات المياه، غسالات الأطباق، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أجهزة التلفاز، الساعات الالكترونية. إلى جانب الهواتف المتنقلة وشواحن الجوالات وأجزائها والتي تم الإلزام بها في المرحلة الأولى من تطبيق هذا القرار.

وأوضحت هيئة المواصفات أنه بإمكان الموردين التقدم بطلبات الحصول على شهادة اعتراف بشهادة الـ IECEE من خلال الموقع الالكتروني التالي: http://jeem1.saso.gov.sa/ ، مشيرة إلى أن هناك متطلبات للحصول على الشهادة تختلف من منتج إلى آخر، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

ودعت هيئة المواصفات والجمارك جميع الموردين بالالتزام بتلك المتطلبات، والمشاركة في الرفع من سلامة وكفاءة المنتجات بالسوق السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.