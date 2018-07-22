اللواء اليحيى يتفقد العمل بصالات ضيوف الرحمن بجدة

حجب العصيمي - الوئام:

أجرى اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، جولة تفقدية لصالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء يوم السبت، وذلك فور وصوله من العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واطلع اللواء اليحيى، خلال الجولة، على آلية العمل في الصالات وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة ومدى سرعة الإنجاز ودقة العمل، كما التقى اللواء اليحيى بقادة وضباط وأفراد الجوازات لمناقشتهم فيما يتعلق بالأنظمة الآلية وجاهزيتها والقوى البشرية ومهامها والتي تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام مؤكداً على أن خدمة الحجاج واجب وطني وشرف لكل منسوبي الجوازات.

وأوضح اللواء اليحيى أن مبادرة “طريق مكة” تأتي وفق اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وذلك لتطوير كل ما من شأنه تسهيل وتيسير أداء فريضة الحج لكل من استطاع إليه سبيلا، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حرصت على تطوير الخدمة ضمن برامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لـ “رؤية المملكة 2030”.

وأشار إلى أن مبادرة “طريق مكة” تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرّمة أو المدينة المنوّرة أكثر راحة ويسر.

ووقف اللواء اليحيى خلال جولته على كافة الاستعدادات والتجهيزات في الصالة المخصصة لمبادرة “طريق مكة ” مشدداً على الجميع بتفادي كافة العوائق وتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج مبادرة المملكة “طريق مكة “حتى توجههم لمقر سكنهم . كان في استقبال اللواء سليمان اليحيى مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي وقائد قوة جوازات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده العقيد سليمان بن محمد اليوسف. وفي نهاية جولته حث اللواء اليحيى كافة منسوبي المطار ببذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات التي تخدم ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.