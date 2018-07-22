المملكة تؤكد إلتزامها بأهداف التنمية المستدامة

نيويورك - الوئام:

استعرضت المملكة العربية السعودية تقريرها الوطني الطوعي الأول في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمقام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك يوم الأربعاء 5 ذي القعدة 1439هـ الموافق 18 يوليو 2018.

وشاركت المملكة في المنتدى بوفد رسمي من القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ترأسه معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

وقدم الأستاذ فيصل الإبراهيم عرض المملكة بمشاركة سعادة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” وصاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية.

حيث أوضح معاليه أن مسيرة المملكة نحو التنمية المستدامة مستمرة، وبحمد الله فإن المملكة أحرزت تقدماً في هذا الصدد، وذلك يعود إلى حرص القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- التي وضع التنمية المستدامة من أولوياتها.

ووضع السياسات التي تدعم الخطط التنموية في المملكة والموائمة إلى حد كبير بين رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتعاون بين كافة الأطراف ذات العلاقة في المملكة من مختلف القطاعات.

وأضاف نائب وزير الاقتصاد والتخطيط: مع رؤية 2030، قطعت المملكة شوطاً كبيراً في تطوير السياسات وحوكمة التنفيذ بين القطاعات، ونؤمن بإمكاناتنا لإحداث التأثير اللازم في المستقبل، وذلك يعود إلى أن التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة نابع في المقام الأول من القيم الإسلامية المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المتجذرة في تكوين المجتمع السعودي.