الثالث خلال يوم.. زلزال يهز إيران بقوة 5.9 درجة

وكالات - الوئام:

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز غرب إيران اليوم الأحد وتسبب في إصابة 25 شخصا بجروح وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين بقوة 4.7 و5.7 درجة في إقليم هرمزجان في جنوب البلاد.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه الغربي للتلفزيون إنه تلقى تقارير عن سقوط 25 مصابا لم تكن إصاباتهم تستلزم نقلهم للمستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزلزالين الأولين ألحقا أضرارا بمبان في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، وهي الوكالة الرسمية، قول مرتضى سليمي رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني “تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة”.

وتتخلل إيران أحزمة زلزالية خطيرة وشهدت زلازل مدمرة في السنوات الماضية.

وفي نوفمبر هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران مما أسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.