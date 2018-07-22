“روس نفط” الروسية تفترض سعر الخام عند 63 دولارا للبرميل

وكالات - الوئام:

نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة “روس نفط” قوله في مقابلة مع القناة الروسية الأولى إن ميزانية الشركة المنتجة للنفط تستند إلى سعر قدره 63 دولارا لبرميل الخام.

وقال سيتشن تعليقا على الوضع الراهن في السوق “أعتقد أن السعر (سعر النفط) سيكون تقريبا في حدود 75 دولارا، بحد أقصى 80 دولارا للبرميل”.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا اتفقوا على تخفيف تخفيضات الإنتاج العالمية، بزيادة الإمدادات إلى السوق بنحو مليون برميل يوميا بدءا من الأول من يوليو للحد من ارتفاع أسعار الخام.

وذكر سيتشن الشهر الماضي أنه راض بصعود أسعار النفط إلى 70-80 دولارا للبرميل.