إمارة جازان تحذر من استخدام الأسلحة النارية في المناسبات.. وهذه هي العقوبة

جازان - الوئام:

شددت إمارة منطقة جازان على التأكيد بمنع إستخدام الأسلحة النارية في مناسبات الأفراح، محذرة من أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبة التي قد تصل الي السجن والغرامة المالية.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي لإمارة جازان بالنيابة علي بن عبده الجبيلي، والذي أشار إلى توجيه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، إلى جميع المحافظات والمراكز والجهات المعنية بالتأكيد على المشائخ والعرائف، بتوعية المواطنين بأن مثل هذه التصرفات تعد مخالفه جسيمه يعاقب عليها النظام.

وأوضح الناطق أن استخدام الاسلحة النارية في المناسبات بالمنطقة هو حالات محدودة، ولا تصل إلى مستوى الظاهرة، ومن يخالف التعليمات الرسمية يعرض نفسه للمساءلة ويطبق بحقه نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45، وما صدر من تعديلات لاحقة على مواده وتصل للسجن والغرامة

المالية.

واختتم الجبيلي تصريحه، مشيرا إلى التأكيد على ملاك قصور الافراح بالابلاغ عن أي مناسبة أو حفل يتم فيها إطلاق النار لتطبيق الانظمة والتعليمات على المتسبب.