“التجارة” تنفذ 287 ألف خدمة لقطاع الأعمال عبر مركز الاتصال

الرياض - الوئام:

نفذت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من (287) ألف خدمة لأصحاب الأعمال خلال النصف الأول من 2018 عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد (920000667).

وكشفت إحصائيات مركز اتصال قطاع الأعمال عن استقبال (286.994) مكالمة منذ الأول من يناير وحتى 30 يونيو 2018، بمعدل (2412) مكالمة في اليوم الواحد حيث يعمل المركز خمسة أيام في الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، وبلغت نسبة الرضا التام عن الخدمات التي يقدمها أكثر من 94%.

واستحوذت خدمات الشركات والمؤسسات على النصيب الأكبر من الخدمات التي قدمت للعملاء، وأبرزها: إصدار وحجز وتجديد السجل التجاري، تسجيل العلامات التجارية، تأسيس الشركات، التعديل وقرارات الشركاء، إضافة إلى الوكالات التجارية، شهادة المنشأ، خدمة التخفيضات واشتراكات الغرفة التجارية.

ويقدم مركز اتصال قطاع الأعمال خدمات الدعم الفني لأصحاب الأعمال، ويتلقى المكالمات والاستفسارات عبر خطوط الاتصال المباشرة، ويتفاعل كتابياً مع قطاع الأعمال عبر خدمة المحادثات الحية “لايف شات” التي يمكن الاستفادة منها بزيارة موقع الوزارة على الإنترنت.

يشار إلى أن مركز اتصال قطاع الأعمال (920000667) يعد حلقة وصل بين وزارة التجارة والاستثمار وأصحاب الأعمال التجارية والاستثمارية، ويقدم خدماته على مدى عشر ساعات يومياً من السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصرا.