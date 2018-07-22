باكستان: اغتيال مرشح في الانتخابات

متابعات - الوئام:

قال مسؤول في الشرطة الباكستانية إن مرشحا من حزب حركة الإنصاف قُتل في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا وأسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص اليوم الأحد، قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأربعاء.

وحركة الإنصاف هي حزب لاعب الكريكيت السابق عمران خان الذي يسعى للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

ويأتي الهجوم الذي وقع في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد بعد سلسلة من التفجيرات التي استهدفت تجمعات انتخابية كان أكثرها دموية هجوم انتحاري قتل 149 شخصا هذا الشهر.

وقال مسؤولان في الشرطة لرويترز إن الهجوم الذي وقع اليوم الأحد استهدف السيارة التي كان يستقلها إكرام الله جندابور الذي كان مرشحا عن الحزب لشغل مقعد في البرلمان المحلي في مدينة ديرة إسماعيل خان.

وقُتل أسرار الله شقيق جندابور، الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة المحلية، في هجوم انتحاري استهدف منزله في 2013.

وأثار وقوع تفجيرات في أنحاء باكستان بالتزامن مع تكثيف الحملات الانتخابية مخاوف من تصاعد أعمال العنف في الدولة التي يقطنها 208 ملايين نسمة ويمكن للتجمعات السياسية فيها أن تجتذب عشرات الآلاف.