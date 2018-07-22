كأس السوبر السعودي المصري في نوفمبر المقبل

وكالات - الوئام:

اتفق الاتحاد السعودي لكرة القدم مع نظيره المصري على الموعدين المقترحين لإقامة مباراة كأس السوبر السعودي المصري بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري، ومباراة السوبر السعودي المصري بين بطلي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس مصر.

ويلتقي الهلال السعودي والأهلي المصري حاملا لقب الدوري في البلدين في السوبر السعودي المصري أبطال الدوري وفق الموعد المقترح في الثامن من نوفمبر المقبل في الرياض، فيما سيلتقي في كأس السوبر السعودي المصري أبطال الكأس، فريقا الزمالك المصري والاتحاد السعودي في السادس من نوفمبر المقبل في القاهرة.

وجرى الاتفاق بين الطرفين على الموعدين على هامش الاجتماع التنسيقي الذي تم بين الاتحادين صباح اليوم الأحد في القاهرة، وحضره الأمين العام للاتحاد السعودي لؤي السبيعي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات عبدالإله مؤمنة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم، ورئيس لجنة المسابقات عامر حسين، على أن يتم تحديد المواعيد النهائية لاحقًا.

وتقرر أن يعقد الطرفان اجتماعًا تحضيريًا آخر فور اعتماد المواعيد المقترحة من مجلس إدارتي الاتحادين.