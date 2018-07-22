يوفنتوس يستبعد رونالدو من “كأس الأبطال”

متابعات - الوئام:

قرر ماسيميليانو أليجرى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، استبعاد البرتغالى كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق المشاركة فى بطولة الكأس الدولية للأبطال، والتي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفضل أليجري إراحة رونالدو، بعد مشاركته مع منتخب البرتغال فى مسابقة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا مؤخرًا.

وأعلن أليجرى عن قائمة تضم 27 لاعبًا للمشاركة فى الكأس الدولية للأبطال بأمريكا، تمثلت فى:

تشيزيني، دى تشيليو، كيللينى، بن عطية، بيانيتش، خضيرة، ماركيزيو، أليكس ساندرو، كالدارا، بارزالى، بيرين، كانسيلو، بينسوجليو، إيمرى كان، روجانى، بيرواتو، ديل فافيرو، بيرنارديسكى، فرنانديز، ماسيك، كاستانوس، كيلمينزا، فافيلى، دى باردو، فاجيولى، بيلترامى، وبيريرا دا سيلفا.