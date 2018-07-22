الأرصاد : فرصة مهيأة لهطول الأمطار على هذه المناطق غدا

الوئام-متابعات

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان و عسير و الباحة تمتد إلى طائف غدا.

وأوضحت الأرصاد في توقعاتها لطقس الغد أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئي على اجزاء على منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تهطل منها امطار متفرقة .

كما تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من الحدود الشمالية و مناطق (الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي (المدينة المنورة ، مكة المكرمة)) وكذلك على منطقتي عسير وجازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها .