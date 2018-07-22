التعليقات: 0

في توقعاتها لحالة الطقس

#الأرصاد : فرصة مهيأة لهطول الأمطار على هذه المناطق غدا

#الأرصاد : فرصة مهيأة لهطول الأمطار على هذه المناطق غدا
weam.co/532945
الوئام-متابعات
قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان و عسير و الباحة تمتد إلى طائف غدا.
وأوضحت الأرصاد في توقعاتها لطقس الغد أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئي على اجزاء على منطقتي تبوك والمدينة المنورة قد تهطل منها امطار متفرقة .
كما تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من الحدود الشمالية و مناطق (الرياض ، نجران ، وشرق منطقتي (المدينة المنورة ، مكة المكرمة)) وكذلك على منطقتي عسير وجازان خاصةً الاجزاء الساحلية منها .

روابط ذات صلة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
الأرصاد : رياح محملة بالغبار والأتربة على هذه المناطق غدا

الأرصاد : رياح محملة بالغبار والأتربة على هذه المناطق غدا
الأرصاد : رياح محملة بالأتربة تحد من الرؤية الأفقية على هذه المناطق غدا

الأرصاد : رياح محملة بالأتربة تحد من الرؤية الأفقية على هذه المناطق غدا
الأرصاد : رياح محملة بالغبار تحد من الرؤية الأفقية على هذه المناطق غدا

الأرصاد : رياح محملة بالغبار تحد من الرؤية الأفقية على هذه المناطق غدا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>