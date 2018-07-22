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تمهيدا لتطبيق المعايير الجديدة للمهن

العمل تسمح لمنشآت القطاع الخاص بتعديل المهن

العمل تسمح لمنشآت القطاع الخاص بتعديل المهن
weam.co/532951
الوئام-متابعات

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة تعديل المهن اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك تمهيدا لتطبيق الخدمة وفقاً للمعايير الجديدة “مصفوفة المهن” مطلع العام الهجري المقبل، والتي تتيح تعديل المهن بناءً على التصنيفات المهنية والتفريعات المتصلة بكل مهنه رئيسية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، إن خدمة تعديل المهن الجديدة التي سوف تطبق مطلع العام الهجري الجديد تسمح بتغيير المهن في ظل عدد من القواعد التي تتماشى مع التصنيفات الدولية، إذ سيتم من خلال نظام آلي تقديم الطلب فيه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، على أن يتحقق النظام من المصفوفة المتعلقة بمنع تغيير المهنة وبالتحقق من تطبيق قواعد العمل المختلفة على العامل الوافد المطلوب تغيير مهنته والمهنة الجديدة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النظام يتيح خدمة التكامل مع كل من: الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، للتحقق من حصول العامل على شهادة مزاولة مهنة، إذا كانت المهنة الجديدة من المهن الهندسية أو المهن الصحية أو من المهن المحاسبية، وسيكون هناك مرونة في إضافة أي هيئات مرجعية مستقبلا. وأبان بأن الوزارة تتطلع إلى إسهام هذه الخدمة في تنظيم سوق العمل، وتقديم خدمة نوعية للمستفيدين مما يرفع جودة المهن وتحسين البيانات المتعلقة، بها مما يساهم في رسم سياسات مبنية على بيانات ذات جودة إحصائية عالية.

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