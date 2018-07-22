التعليقات: 0

في بادرة هي الأولى من نوعها

التعليم تهيئ المديرين الجدد قبل بدء العام الدراسي

التعليم تهيئ المديرين الجدد قبل بدء العام الدراسي
weam.co/532952
الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

في بادرة تدريبية تعتبر الأول من نوعها ، تنفذ وزارة التعليم  اعتبارا من يوم غد الإثنين وبحضور نائب الوزير، و لمدة 3 أيام متتابعة برنامج متكامل يحتوي على ورش عمل لمديري التعليم المكلفين حديثا مع قطاعات الوزارة المختلفة بالإضافة إلى تجارب ناجحة من الميدان التعليمي و التعامل مع الأنظمة في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم  .

وستركز الورش على الاستعداد للعام الدراسي ، والتغلب على العجز في الكوادر التعليمية واستراتيجية نشر الوعي الفكري في الوسط التعليمي والبرامج الإلكترونية وستختتم الورش بلقاء مع نائب الوزير .

روابط ذات صلة

بعد تعثرها لسنوات.. “التعليم” تنهي ملف المدارس المتعثرة (صور)

بعد تعثرها لسنوات.. “التعليم” تنهي ملف المدارس المتعثرة (صور)
التعليم تتيح الترشح للمجلس الإستشاري للمعلمين آليا

التعليم تتيح الترشح للمجلس الإستشاري للمعلمين آليا
“الوئام” تنشر حوافز المدرب والمتدرب في برامج التطوير المهني للمعلمين

“الوئام” تنشر حوافز المدرب والمتدرب في برامج التطوير المهني للمعلمين
التعليم :تحسين مستويات 4238 معلما و معلمة

التعليم :تحسين مستويات 4238 معلما و معلمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>