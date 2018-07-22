التعليم تهيئ المديرين الجدد قبل بدء العام الدراسي

الوئام-الرياض-عبد الله العازمي

في بادرة تدريبية تعتبر الأول من نوعها ، تنفذ وزارة التعليم اعتبارا من يوم غد الإثنين وبحضور نائب الوزير، و لمدة 3 أيام متتابعة برنامج متكامل يحتوي على ورش عمل لمديري التعليم المكلفين حديثا مع قطاعات الوزارة المختلفة بالإضافة إلى تجارب ناجحة من الميدان التعليمي و التعامل مع الأنظمة في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم .

وستركز الورش على الاستعداد للعام الدراسي ، والتغلب على العجز في الكوادر التعليمية واستراتيجية نشر الوعي الفكري في الوسط التعليمي والبرامج الإلكترونية وستختتم الورش بلقاء مع نائب الوزير .