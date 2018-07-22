شاهد .. وزير الحج والعمرة يتفقد سير العمل بمكتب الزمازمة الموحد

الوئام-متابعات

تفقد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في إطار جولاته الميدانية على مؤسسات أرباب الطوائف، اليوم، الأحد، مركز التعبئة الآلية التابع لمكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة .

ودشن،بنتن، المبنى الجديد وخط الإنتاج للعبوات مختلفة السعات والأحجام ، حيث تصل طاقته الإنتاجية لـ10,800 عبوة في الساعة الواحدة .

واطلع على جاهزية تعبئة ماء زمزم المبارك ، في إطار استعدادات المكتب لموسم حج هذا العام 1439هـ ، وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بمشاركة أبناء الطائفة ، بهدف التفاني في سقيا حجاج بيت الله الحرام بزمزم .

واجتمع “بنتن” برئيس مجلس إدارة المكتب الزمزمي عبدالهادي زمزمي ، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة ، تم خلاله تقديم عرض مرئي ، شمل استعراض لمستجدات خطة المكتب التشغيلية التي أعدها لخدمة جميع حجَّاج البيت الحرام الوافدين من خارج البلاد لأداء مناسك حجّ هذا الموسم ، وآخر لأبرز إنجازات مجلس إدارة المكتب خلال السنوات الأربع الماضية . واشاد معاليه بحهود المكتب لما يقدمه ويوفره من عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام..

رافق وزير الحج والعمرة خلال هذه الزيارة التفقدية ، نائب الوزير، الدكتور، عبدالفتاح بن سليمان مشاط و الدكتور حسين الشريف، وكيل الوزاره لشئون الحج ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الحجاج المدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة المُكلّف، المهندس محمد بن أحمد عقاد والمشرف العام على مكتب الوزير محمد بن صالح الشارخ والمشرف العام على شؤون نقل الحجاج والمعتمرين، رئيس المجلس التنسيقي للنقل بالرحلات الترددية، الدكتور مهندس بسام بن أحمد غلمان وعدد من مسؤولي وقياديي الوزارة .