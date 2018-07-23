التعليقات: 0

بقوة 5.9 درجة

إيران.. ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى نحو 300 شخص

إيران.. ارتفاع عدد مصابي الزلزال إلى نحو 300 شخص
weam.co/532979
الوئام-متابعات
ذكر التلفزيون الرسمي أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز غربي إيران مما أسفر عن إصابة 287 شخصا على الأقل وذلك بعد ساعات من وقوع زلزالين في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وقال هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه في غرب إيران للتلفزيون الرسمي إن ثمانية من المصابين نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 4.7 و5.7 درجة ألحقا أضرارا بمبان في عدد قليل من القرى دون سقوط ضحايا.

وقال مرتضى سليمي رئيس الإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني إن الأضرار من زلزالي جنوب البلاد بدت طفيفة.

ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء عن سليمي قوله “تشير التقارير إلى انهيار بعض الجدران لكن لا أنباء عن أضرار كبيرة”.

وتتخلل إيران أحزمة زلزالية خطيرة وشهدت زلازل مدمرة في السنوات الماضية. وفي نوفمبر تشرين الثاني هز زلزال قوته 7.3 درجة غرب إيران مما أسفر عن سقوط 620 قتيلا على الأقل وآلاف المصابين.

روابط ذات صلة

زلزال يضرب عددًا من المدن العراقية

زلزال يضرب عددًا من المدن العراقية
الثالث خلال يوم.. زلزال يهز إيران بقوة 5.9 درجة

الثالث خلال يوم.. زلزال يهز إيران بقوة 5.9 درجة
الجيش الإيراني: واشنطن خططت لشن هجوم عسكري على طهران

الجيش الإيراني: واشنطن خططت لشن هجوم عسكري على طهران
الحياة الكردي: قتلنا 15 عنصراً من الحرس الثوري

الحياة الكردي: قتلنا 15 عنصراً من الحرس الثوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>