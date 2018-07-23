إطلاق الريبوت “البهلوان” لفحص الأسلاك الكهربائية

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زوّد العلماء في جامعة الأورال الفدرالية الروسية طائرة من دون طيار بروبوت يضع الطلاء المقاوم للجليد والتآكل على الأسلاك الكهربائية.

وجاء في بيان صدر عن الجامعة أن كل الشركات العاملة في قطاع توليد ونقل الكهرباء تواجه مشكلة نشوء قشرة من الجليد أو الصدأ على الأسلاك الكهربائية، يمكن أن يتسبب وزنها في انقطاع الأسلاك.

وابتكر العلماء روبوتا خاصا وركبوه في درون وأطلقوا على هذا المجمع الأوتوماتيكي تسمية “كاناتوخود” (البهلوان الذي يمشي على الحبل).

وحسب العلماء، فإن تلك التكنولوجيا تجعل الدرون يقلع ويهبط على سلك كهربائي حيث يضع طبقة من الطلاء على محيطه كله.

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ويقوم روبوت “البهلوان” المركب في الدرون بفحص جاهزية الأسلاك ويشخصها عن بعد، ويحدد احتمال انقطاعها، ثم يقوم بتسجيل الخلل ورسم خارطة ونقل المعلومات إلى فريق الصيانة.

وقال مدير “مختبر المستقبل” في جامعة الأورال الفدرالية، ألكسندر ليميخ، إن “البهلوان” سيتمكن في المستقبل من صيانة ما يزيد على ألف كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء وحتى إصلاحها. وأضاف أن “المشروع لا مثيل له في العالم”.

يذكر أن مشروع “البهلوان” تم تحقيقه وتطبيقه في شركة “Dubai Electricity and Water Authority” الحكومية للكهرباء والماء، وذلك في أعقاب الكشف عنه في معرض دبي الذي أقيم هناك، في ربيع العام الجاري.