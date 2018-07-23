اصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً توضيحياً حول المقطع المتداول لـ #العتيبي_المعنف .
وقالت في بيان لها أنه بتوجيه من الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني تم تشكيل لجنة عاجلة لموقع سكن المذكور مساء أمس الأحد ٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ لبحث وتقصّي صحة المقطع .
وأشار البيان أنه بعد الالتقاء بصاحب المقطع ووالده ووالدته اتضح بأن الشاب الظاهر في المقطع يعاني من اعتلالات نفسية ولديه مواعيد مجدولة وأن كل ماذكره في المقطع غير صحيح ، وتم تصوير المقطع من جواله الشخصي وليس كما ذُكر ، وتم اتخاذ الإجراء الرسمي في مثل هذه الحالة .
وأضاف البيان أن وزير الحرس الوطني وجه بالإعتناء بحالته وكل مايتطلبه من رعاية طبية ونفسية .
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بعد انتشار فيديو مناشدة له..
وزارة الحرس الوطني تصدر بياناً حول قضية فيديو العتيبي المعنف
اصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً توضيحياً حول المقطع المتداول لـ #العتيبي_المعنف .