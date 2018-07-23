التعليقات: 0

اليوم

تعليم الرياض تصدر بيانا بشأن نقل مدارس حي السفارات

تعليم الرياض تصدر بيانا بشأن نقل مدارس حي السفارات
weam.co/532989
الوئام - متابعات

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مايتم تداوله بشأن إخلاء مباني المدارس الحكومية بحي السفارات.

وكشفت في بيان رسمي بأنه بناءً على التوجيهات المبلغة لوزارة التعليم بسرعة إخلاء كافة مباني المدارس الحكومية في حي السفارات وتسليمها لإدارة الحي، وبعد إجراء المسح اللازم لأقرب المباني المتاحة والمناسبة في الأحياء المجاورة، تقرر اتخاذ الإجراءات التالية: نقل المدارس ورياضات الأطفال من حي السفارات، وفق التالي:

  •  نقل «مدرسة طويق» الابتدائية وروضة طويق الأولى إلى مجمع ظهر لبن.
  • نقل مدرسة «طويق المتوسطة» بنات وروضة طويق الثانية إلى مجمع ظهرة لبن.
  • نقل مدرسة طويق الثانوية (بنات) والروضة 14 إلى مجمع ظهر لبن.
  • نقل روضة مركز تدريب المعلمات إلى مدرسة رباب بنت البراء المتوسطة بظهرة لبن.
  • نقل مدرسة حي السفارات الابتدائية (بنين) وضمها مع مدرسة عبيد بن حبيب الابتدائية بظهرة لبن.
  • نقل مدرسة حي السفارات المتوسطة (بنين) وضمها مع مدرسة يزيد بن النعمان المتوسطة بظهرة لبن.
  • نقل مدرسة حي السفارات الثانوية (بنين) وضمها مع مدرسة طريف بن مالك بظهرة لبن.

في حين قررت إدارة التعليم فتح برنامج النقل الداخلي استثناءً للهيئتين التعليمية والإدارية لمنسوبي ومنسوبات مدارس حي.

وأعلنت إدارة تعليم الرياض تسهيلا على الراغبين من أولياء الأمور لنقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارس حكومية أخرى، فيرجى منهم التقدم بذلك من خلال بوابة الرياض التعليمية، في الفترة من 1439/11/10 إلى 1439/11/27.

وأكدت بأنه يمكن معرفة مكان المدارس من خلال تطبيق مكاني2.

روابط ذات صلة

منذ ستة أشهر: تأخر صرف رواتب معلمي الليلي بتعليم الرياض

منذ ستة أشهر: تأخر صرف رواتب معلمي الليلي بتعليم الرياض
شاهد: الحفل الختامي للنشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروابي

شاهد: الحفل الختامي للنشاط الطلابي بمكتب التعليم بالروابي
بالصور: مدير تعليم الرياض يقبل رأس طالب

بالصور: مدير تعليم الرياض يقبل رأس طالب
«طرابيش» تدفع تعليم الرياض للتحرك بلجنة عاجلة

«طرابيش» تدفع تعليم الرياض للتحرك بلجنة عاجلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>