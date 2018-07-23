رئاسة أمن الدولة تفتح القبول لخريجي الثانوية

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات بدءاً من يوم الأحد الموافق 1439/11/16 هـ الساعة (10) صباحاً وحتى يوم الخميس الموافق 1439/11/20هـ الساعة (10) صباحاً.

ومن ضمن شروط القبول: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1439هـ وأن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً وأن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%) وأن لا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%) وأن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والتفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى وأن لا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة ومدة الدراسة: (2) سنتان.

ومن ضمن المزايا: يحصل الطالب بعد اجتيازه البـرنامج الدراسـي بنجاح على شهـادة (دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات) ويحصل الطالب على مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال وتأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض وتأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

ويجب تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة مع العلم أن حصول المتقدم على رقم طلب لا يعني القبول.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:

https://jobs.moi.gov.sa