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من المرتبة الخامسة وحتى العاشرة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بالصندوق السعودي للتنمية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بالصندوق السعودي للتنمية
weam.co/533000
الرياض- الوئام:

أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن توفر وظائف شاغرة من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف ، خلال الفترة من 1439/11/16هـ حتى 1439/11/20هـ.

وقال أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

مصمم برامج أول (المرتبة العاشرة).
محاسب (المرتبة التاسعة).

مهندس ميكانيكي (المرتبة الثامنة).
باحث تمويل (المرتبة الثامنة).

باحث تسويق (المرتبة الثامنة).
مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).

محاسب مساعد (المرتبة السادسة).
أمين وثائق ومحفوظات (المرتبة السادسة).

كاتب في إدارة الموارد البشرية (المرتبة الخامسة).
مساعد إداري (المرتبة الخامسة).

وطالبت جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف بالدخول في المسابقة على الوظائف المذكورة ومعرفة الشروط المطلوبة من خلال موقع الصندوق على الرابط التالي:

https://www.sfd.gov.sa

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