كندا: إصابة 10 في إطلاق نار ومقتل المهاجم

اوتاوا - الوئام:

أفادت وكالات أنباء كندية أن عشرة أشخاص على الأقل بينهم طفل، أصيبوا بالرصاص، وإن المسلح الذي أطلق عليهم النار قتل.

وذكر موقع “ماي سيتي” الإخباري أن أنباء عن إطلاق نار في الحي اليوناني بالمدينة، وردت الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت غرينتش اليوم الإثنين).

ونقل الموقع عن شهود قولهم إنهم سمعوا دوي 25 عياراً نارياً.

وقال موقع تلفزيون “سي.تي.في.إن” إن المسلح قتل، ولم ترد تقارير بعد عن مدى خطورة الإصابات التي يعاني منها من أطلق عليهم المسلح الرصاص.

كما نقلت قناة “غلوبال نيوز” عن مصدر في شرطة تورنتو، أن المشتبه به فتح النار باتجاه الشرطة قبل أن يقدم على الانتحار.