فتح باب التقديم للوظائف بالسعودي الفرنسي

الرياض- الوئام:

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن فتح التقديم في برنامج الخريجين (The Banker) المنتهي بالتوظيف لحديثي التخرج من الجامعات درجة البكالوريوس.

ويهدف البرنامج لاستقطاب الخريجين المتميزين لتزويدهم بالتدريب الأكاديمي من قبل خبراء والتدريب على رأس العمل ضمن منهج منضم لتوظيف (20) مرشح في إدارات البنك المختلفة سواء في الإدارة، الخزانة، العمليات، تقنية المعلومات، المراجعة، المحاسبة.

ومن ضمن التخصصات المطلوبة حالياً:

المحاسبة-المالية- إدارة الأعمال- الاقتصاد- الهندسة الصناعية- تقنية المعلومات- الرياضيات.

ومن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد التخصصات المشار إليها وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام برامج الأوفيس (الأكسل والوورد).

مهارات في التنظيم وإدارة الوقت ومهارات في التواصل والقدرة على العمل تحت الضغط.

وللتقديم من خلال الرابط التالي:

http://bit.ly/2O8pcmj