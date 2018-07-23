أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة لآي فون وآي باد

متابعات- الوئام:

مع الاعتماد الكامل على الهواتف الذكية في حفظ المستندات والبيانات الهامة، يصبح الاحتفاظ بنسخة احتياطية للبيانات باستمرار أمراً مهماً، تجنباً لحدوث كارثة فقد البيانات الهامة أو توقف الهاتف بسبب أي عطل، لإمكانية استعادة الملفات المفقودة بسهولة.

لذا نستعرض فيما يلي أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة لأجهزة أبل العاملة بنظام “آي أو إس” مثل هواتف آي فون وأجهزة آي باد:

برنامج د. فون ـــ Dr. Fone

يعتبر من أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة، فهو من تطوير شركة WonderShare الشهيرة، ويتميز بالقدرة على استرجاع البيانات المفقودة بكل كفاءة فور توصيل هاتف أي فون أو جهاز آي باد بحاسوبك الشخصي.

أيضاً البرنامج قادر على استعادة النسخ الاحتياطية على آي كلاود أو آي تيونز ويمكنه استعادة كل من الصور والرسائل والتقويم وعناصر التذكير، وسجل المكالمات، والإشارات المرجعية، ورسائل البريد الصوتي، والملاحظات، ومرفقات واتس آب وأكثر من ذلك. ويتطلب الاسترداد الكامل للبينات الإصدار المدفوع 69.95 دولاراً.

برنامج EaseUS MobiSaver for Mac

يعتبر من أفضل برامج استعادة الملفات المفقودة بمختلف أنواعها لأجهزة أبل العاملة بنظام تشغيل آي أو إس. وهناك إصدارات منفصلة لنظامي التشغيل ماك أو إس وويندوز.

يتميز البرنامج بواجهة مستخدم بسيطة وسريع العمل ومضمون النتائج، والإصدار المجاني منه يتيح استعادة جزء صغير من البيانات المفقودة مجاناً، بينما الاسترداد يتطلب الإصدار المدفوع 59.95 دولاراً.