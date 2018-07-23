التعليقات: 0

رصد الباحثون حركات وتعابير الوجه

دراسة: الأجنة يتفاعلون مع هذا النوع من الموسيقى

دراسة: الأجنة يتفاعلون مع هذا النوع من الموسيقى
weam.co/533005
برشلونة - الوئام:

أكدت دراسة إسبانية أن الأجنة والرضع يتفاعلون بقدر كبير مع الموسيقى ويفضلون العزف الهادئ على الأصوات الصاخبة مثل الروك.

وقالت دراسة للمركز الدولي للإنجاب بالمساعدة الطبية في برشلونة، إن الأجنة بمقدورهم السمع ابتداء من الأسبوع الـ 16 من الحمل.

وتوضح الباحثة، ماريسا لوبيز تيخون، أن الصوت يمكن أن يصل إلى الجنين عن طريق ميكروفون خاص يجري استخدامه عبر العضو التناسلي للمرأة الحامل وفق تقرير صحيفة لوبوان الفرنسية.

ورصد الباحثون حركات وتعابير الوجه لدى الأجنة في الرحم عند تشغيل 15 أغنية من ألوان موسيقية مختلفة مثل موزارت وبيتهوفن والطبول والروك.

واعتمدت الدراسة على عينة من 300 جنين تتراوح أعمارهم في الرحم بين 18 و35 أسبوعا، وكشفت النتائج أن الأجنة تفضل الموسيقى الكلاسيكية والهادئة.

وحرك أكثر من 70 بالمئة من الأجنة والمواليد الجدد أفواهم بتفاعل سريع حين استمعوا إلى الموسيقى الهادئة، لكن 59 بالمئة فقط تفاعلوا مع الموسيقى الصاخبة.

روابط ذات صلة

رجل دين يعترف: قتلت 675 تقرباً للشيطان 

رجل دين يعترف: قتلت 675 تقرباً للشيطان 
المملكة أمام مجلس الأمن: الميليشيات الحوثية تواصل تجنيد أطفال اليمن

المملكة أمام مجلس الأمن: الميليشيات الحوثية تواصل تجنيد أطفال اليمن
النيابة العامة تتوعد من يقوم بـ«تحقير» الطفل وتعريضه لمشاهد مخلة

النيابة العامة تتوعد من يقوم بـ«تحقير» الطفل وتعريضه لمشاهد مخلة
كلنا أمن: السجن «10» سنوات عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت

كلنا أمن: السجن «10» سنوات عقوبة التحرش بالأطفال عبر الإنترنت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>