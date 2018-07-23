دراسة: الأجنة يتفاعلون مع هذا النوع من الموسيقى

برشلونة - الوئام:

أكدت دراسة إسبانية أن الأجنة والرضع يتفاعلون بقدر كبير مع الموسيقى ويفضلون العزف الهادئ على الأصوات الصاخبة مثل الروك.

وقالت دراسة للمركز الدولي للإنجاب بالمساعدة الطبية في برشلونة، إن الأجنة بمقدورهم السمع ابتداء من الأسبوع الـ 16 من الحمل.

وتوضح الباحثة، ماريسا لوبيز تيخون، أن الصوت يمكن أن يصل إلى الجنين عن طريق ميكروفون خاص يجري استخدامه عبر العضو التناسلي للمرأة الحامل وفق تقرير صحيفة لوبوان الفرنسية.

ورصد الباحثون حركات وتعابير الوجه لدى الأجنة في الرحم عند تشغيل 15 أغنية من ألوان موسيقية مختلفة مثل موزارت وبيتهوفن والطبول والروك.

واعتمدت الدراسة على عينة من 300 جنين تتراوح أعمارهم في الرحم بين 18 و35 أسبوعا، وكشفت النتائج أن الأجنة تفضل الموسيقى الكلاسيكية والهادئة.

وحرك أكثر من 70 بالمئة من الأجنة والمواليد الجدد أفواهم بتفاعل سريع حين استمعوا إلى الموسيقى الهادئة، لكن 59 بالمئة فقط تفاعلوا مع الموسيقى الصاخبة.