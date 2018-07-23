تحذير لـ«القضاة» من استخدام السيارات الحكومية خارج الدوام

الرياض- الوئام:

ذكرت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” رصدت بعض القضاة وهم يستخدمون السيارات الرسمية خارج أوقات الدوام، وبصفة دائمة.

وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء حذر القضاة المخالفين، ونوه إلى وجوب استخدام السيارات الحكومية بناء على التعليمات، إضافة إلى تحديد استخدام كل سيارة وفق الضوابط الملائمة لطبيعة العمل بحسب عكاظ.

وأشارت إلى أنه قد تم من قبل إلزام الجهات الحكومية بضوابط من شأنها منع إساءة استخدام السيارات الحكومية، ومن تلك الضوابط أن يقتصر تسليم السيارات والمعدات على السائقين والموظفين الميدانيين.