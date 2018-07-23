مقتل 35 حوثياً في معارك وقصف بالحديدة

صنعاء -الوئام:

أعلنت قوات العمالقة، القوات الجنوبية الموالية للجيش الحكومي اليمني مقتل أكثر من 35 من مسلحي الحوثيين في معارك وقصف بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال بيان لقوات العمالقة إن قواتها مشطت المزارع غرب مدينة زبيد التاريخية، بمحافظة الحديدة.

وأشار البيان إلى أن قوات العمالقة طهرت المزارع وسيطرت على مواقع ميليشيا الحوثي، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم بنيران الجيش.

وذكر البيان أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على تعزيزات وأهداف “محققة في المزارع التي تقع جنوب غرب زبيد.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر 35 من أفراد ميليشيا الحوثي، وتدمير آليات، وسلاح من عيار 23، وسلاح من عيار 5.14 تابع للميليشات، حسب البيان.