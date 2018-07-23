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قفز من الطابق الـ18

انتحار عضو البرلمان في كوريا الجنوبية

انتحار عضو البرلمان في كوريا الجنوبية
weam.co/533015
سيؤول- الوئام:

أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الجنوبية الاثنين عن انتحار عضو في البرلمان عن حزب المعارضة، كانت السلطات في سول تحقق معه في قضايا تلقي رشى وقبول تمويل سياسي غير مشروع.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية أن النائب البرلماني “روه هو-تشان” من حزب العدالة والتقدم المعارض، قفز من نافذة بين الطابقين السابع عشر والثامن عشر من شقته السكنية.

وأضافت الوكالة أن روه توفي فور سقوطه من نافذة شقته في العاصمة سول، مشيرة إلى أنه أقدم على الانتحار عن قصد، إذ نقلت عن الشرطة قولها إنها وجدت في شقته رسالة كتبها قبل الانتحار.

وكان روه يخضع للتحقيق منذ أشهر في تهم تتعلق بتلقيه 50 مليون وون (44.333 ألف دولار أميركي) من أحد مساعدي السلطات في البلاد، وكذلك تضليل الرأي العام.

تجدر الإشارة على أن روه فقد منصبه في وقت سابق نائبا في البرلمان بعد أن أدين بانتهاك قانون الاتصالات، لكشفه عن قائمة أعضاء النيابة العامة في عام 2005، الذين تلقوا رشى من مجموعة سامسونغ.

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