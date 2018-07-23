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الشلهوب على دكة البدلاء

«خيسوس» يختار سوبر الهلال قائداً والجماهير تدعم ابن السامبا

«خيسوس» يختار سوبر الهلال قائداً والجماهير تدعم ابن السامبا
weam.co/533018
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

اختار المدير الفني لنادي الهلال البرتغالي خيسوس المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو قائداً لفريق الهلال في لقاء الامس في ظل تواجد اللاعبين علي الحبسي وسلمان الفرج.

ومن جهتها عبرت الجماهير الهلاليه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن سعادتها ودعمها للبرازيلي إدواردو مطالبة بأن تستمر قيادة الفريق معه حتى إنطلاقة الموسم القادم ليكون القائد الثاني في الفريق بعد القائد الاكبر سناً في الفريق محمد الشلهوب الذي سيكون على دكة البدلاء في غالب فترات مباريات الفريق الازرق.

كارلوس ادواردو صاحب الـ29 عاماً قدم إلى نادي الهلال في عام 2015 ودخل قلوب الهلاليين من اول المباريات التي لعبها مع الازرق حيث سجل على الغريم التقليدي النصر في نهائي السوبر السعودي وبفضل الهدف حقق الهلال اللقب.

وقد حقق مع الهلال خمسة القاب الدوري السعودي مرتين وكاس السوبر وولي العهد وخادم الحرمين الشريفين مرة واحده.

يذكر أن ادواردو تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي بالمباراة النهائية الآسيوية بين الهلال واوراوا الياباني وقد غيبته عن الملاعب فترة الستة اشهر.

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