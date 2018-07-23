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إحالة القضية للنيابة العامة

الإطاحة بتشاديين إرتكبوا «15» جريمة سلب وسرقة بالرياض

الإطاحة بتشاديين إرتكبوا «15» جريمة سلب وسرقة بالرياض
weam.co/533021
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بستة أشخاص  من الجنسية التشادية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عددٍ من جرائم السلب وسرقة المركبات حيث أقروا بارتكاب (١٥) جريمة سلب وسرقة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والسلب وتعقب المتورطين فيها، أسفرت بتوفيق الله عن القبض على (ستة أشخاص ، من الجنسية التشادية / تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث) وذلك بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عددٍ من جرائم السلب وسرقة المركبات، حيث أقروا بارتكاب (١٥) جريمة سلب وسرقة، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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