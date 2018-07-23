«أوقاف الراجحي» تحصل على جائزة فيصل بن مشعل للمزرعة النموذجية

الرياض- الوئام:

اختير مشروع الباطن التابع لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بمنطقة القصيم ضمن المشاريع الكبيرة الفائزة بجائزة المزرعة النموذجية بمنطقة القصيم في دورتها الأولى والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم.

وأعرب الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي عن بالغ سعادته بالفوز بهذه الجائزة القيمة التي تحمل اسم سمو أمير المنطقة الذي يقف خلف كل نجاح وتميز في هذه المنطقة العزيزة.

موضحاً أن مثل هذه الجوائز الوطنية تمثل دافعاً وحافزاً قوياً للمنافسة والعطاء في تنمية القطاع الزراعي الذي يعتبر أحد القطاعات الهامة والحيوية في منطقة القصيم وفي المملكة العربية السعودية بشكل عام.

وأوضح الراجحي أن المشاريع الزراعية التابعة لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تميزت بفضل الله تعالى بالحصول على الجوائز والتكريم سواء محلياً أو دولياً، يأتي في مقدمة ذلك تسجيل مشروع الباطن كأكبر مشروع نخيل تمر على مستوى العالم حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية في مايو 2005.

بالإضافة لشهادة الزراعة العضوية الايكوسرت ( (ECOCERTوكذلك شهادة الجلوبال جاب العالمية لعام 2013م كأول مشروع نخيل تمر بالعالم يحصل على هذه الشهادة الكبرى التي تعد من أهم الشهادات الزراعية في العالم لإنتاج منتج صحي وآمن وغيرها الكثير من الجوائز التي تفخر وتعتز بها إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي.

وأشار الراجحي إلى أن هذا النجاح وهذه الاستمرارية في حصد ونيل الجوائز هو نتاج عمل مؤسسي متكامل ومنظم يقوم على فكرة التحسين المستمر للأداء والتركيز على الجودة في العمل وتطوير المخرجات والتي بها نصل إلى إنتاج أجود وأطيب أنواع التمور على مستوى المملكة.

ولنكمل هذه المنظومة فإننا نستخدم أحدث وأفضل الأساليب والطرق العلمية والفنية سواء في الزراعة أو الري أو مكافحة الآفات أو جني المحاصيل.

هذا إلى جانب الاهتمام بالدراسات العلمية الحديثة بمجال الزراعة والتمور والعمل على تطبيقها وتنفيذها من خلال كوادر بشرية محترفة ومؤهلة علمياً وفنياً على أعلى مستوى، وكل هذه الأدوات والإجراءات بعد توفيق الله هي سبيلنا للتميز للحصول على الجوائز محلياً وعالمياً.

واختتم الراجحي تصريحه مشيداً بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية من ولاة الأمر والمسؤولين.

وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، الذين اعتدنا منهم التشجيع والدعم والرعاية لكل ما من شأنه بناء وتطوير وتنمية هذا الوطن المبارك.

كما قدم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على هذه المبادرة الرائدة التي تدعم وتحفز الزراعة النظيفة والمتكاملة لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية والعناية بالبيئة.

والشكر موصول إلى سمو نائب أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز على جهوده المتميزة وسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعلى وطننا العزة والرخاء والأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.