وزير العدل التركي: أوزيل سجل أجمل هدف ضد فيروس الفاشية

انقرة- الوئام:

أشاد مسؤولون ووزراء أتراك اليوم الاثنين بقرار لاعب كرة القدم التركي الأصل مسعود أوزيل بترك المنتخب الألماني بسبب العنصرية التي واجهها، واعتبر وزير العدل عبد الحميد غول أن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي سجل هدفا ضد فيروس الفاشية.

وتعرض أوزيل، المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل لانتقادات قاسية منذ التقاطه الصورة التي جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضا إيلكاي غوندوغان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو.

ورداً على ما تعرض له قبل وخلال نهائيات كأس العالم التي ودعتها ألمانيا من الدور الأول وتنازلت عن اللقب، أعلن أوزيل الأحد اعتزاله اللعب دولياً ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي.

وفي بيان من ثلاثة أجزاء نشره على تويتر على مدار اليوم، كسر أوزيل حاجز الصمت الذي التزم به خلال نهائيات كأس العالم، وألقى باللوم على الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب فشله في الدفاع عنه ضد أبرز منتقديه.

وحظي قرار ابن الـ29 عاما بتأييد رسمي تركي حيث غرد وزير العدل عبد الحميد غل: “أهنيء مسعود أوزيل الذي سجل بقراره ترك المنتخب الألماني أجمل هدف ضد فيروس الفاشية.

أما وزير الرياضة التركي محمد قصاب بوغلو الذي حذا حذو غل ونشر صورة أوزيل المبتسم مع أردوغان، فقال: نحن نؤيد بصدق الموقف المشرف الذي اتخذه أخونا مسعود أوزيل.