ضبط 197 مخالفة وإنذار 317 منشأة بالقصيم

بريدة- الوئام- خالد المرشود:

نفذت الفرق التفتيشية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال شهر شوال 1439هـ عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة المشتركة مع وزارة الداخلية والتي أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لنظام العمل بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة أحمد المعارك أن اجمالي الزيارات التفتيشية خلال شوال بلغت 2171 زيارة تفتيشية شاملة ، نتج عنها ضبط 197 مخالفة لنظام العمل ، مشيرًا الى أبرز المخالفات كانت : تأخير الأجور، والتوطين الوهمي، ومهن مقصور العمل بها على السعوديين.

حيث تم توجيه أكثر من 317 إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشئات لتصحيح اوضاعهم مبيناً أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة وشاملة لجميع القطاعات وذلك لضبط سوق العمل ورفع مستوى الالتزام بأنظمة وزارة العمل ولوائحه.

وبين مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم أحمد بن عبدالله السليم أن الوزارة تسعى الى ضبط سوق العمل وخلق بيئة عمل نظامية ، متوافقة مع رؤية المملكة 2030 مشيرًا إلى أنه يمكن تقديم الشكاوي الخاصة بمخالفات سوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911 أو عبر تطبيق معاً للرصد على الأجهزة الذكية .