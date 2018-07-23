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بناءً على شكوى وكيل ماركات ذهب عالمية

بالصور: ضبط مجوهرات بالرياض مقلدة لماركة عالمية

بالصور: ضبط مجوهرات بالرياض مقلدة لماركة عالمية
weam.co/533034
الرياض- الوئام:

قامت إدارة الرقابة والتفتيش بالإدارة العامة لحقوق المؤلف التابعة لوزارة الإعلام يوم امس الاحد الموافق ١٤٣٩/١١/٩ بجولة ميدانية على عدد من محلات الذهب والمجوهرات بمدينة الرياض بناءً على الشكوى المرفوعة من وكيل ماركات ذهب عالمية.

وتم خلال الجولة ضبط عدد من المحال التي تبيع قطع مقلدة تحتوي على نقوش وزخارف وتصاميم محمية بموجب أنظمة حقوق المؤلف.

صرح بذلك الاستاذ / عبدالله النفيسة مدير ادارة الرقابة والتفتيش وأشار بأنه تم ضبط عدد 33 قطعة مخالفة وسوف يُتخذ حيالها الإجراء القانوني اللازم.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لحماية حقوق المؤلف تبذل جهوداً مستمرة في نشر الوعي بأهمية احترام حق المؤلف وملاحقة مخالفي النظام.

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