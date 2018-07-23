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رويترز: أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ على حصة مسيطرة في سابك

رويترز: أرامكو السعودية تعتزم الاستحواذ على حصة مسيطرة في سابك
weam.co/533044
الرياض- الوئام:

قالت رويترز وفقًا لمصدرين مطلعين لها إن أرامكو السعودية تسعى لشراء حصة حاكمة في شركة البتروكيماويات السعودية سابك، بحيث قد تسيطر على حصة تقدر بـ 70% في الشركة والتي يملكها صندوق الثروة السيادية السعودي.
وكانت أرامكو قد أكدت الأسبوع الماضي أنها تعمل على شراء حصة استراتيجية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة سابك.

وتعد شركة سابك – المدرجة في السوق السعودية- رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم بقيمة سوقية تتجاوز 385 مليار ريال بما يساوي 103 ملايين دولار أميركي.

وسيؤثر الاستحواذ على الإطار الزمني لعملية الطرح العام لأرامكو طبقًا لتصريحات أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو في مقابلة تلفيزيونية الجمعة الماضية.

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