الرياض- الوئام:

تم اليوم رسميا دمج قناة أجيال والعاملين فيها مع قناة (SBC) .وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود بن عبدالعزيز الشريان عن عملية دمج قناة أجيال والعاملين فيها مع قناة (SBC) اعتباراً من اليوم (الاثنين).

وأشار الشريان إلى أن الدمج يأتي تماشياً مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، وبناءً على موافقة وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ولفت الشريان إلى أن عملية الدمج تهدف إلى تطوير وتحديث المحتوى البرامجي لها ليتماشى مع عملية تطوير الشكل والمضمون القائمة في كافة الأذرع الإعلامية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف: الهيئة تعتذر من متابعي القناة عن هذا التوقف ساعية إلى تقديم الأفضل والأجمل في بث البرامج التعليمية والتثقيفية والترفيهية لأطفال المملكة والمتابعين لها على المستويين الخليجي والعربي وصولاً إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإعادة التطوير والتحديث.