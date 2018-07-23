التدريب التقني تتوقع قبول أكثر من 78 ألف طالباً وطالبة

الرياض- الوئام:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعداد المتوقع قبولهم على مختلف برامجها خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي 1439- 1440هـ، حيث بلغت الطاقة الاستيعابية 78526 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية والعالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والمعاهد الصناعية الثانوية.

وبينت المؤسسة أنه من المتوقع قبول 46650 متدرباً بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، منهم33150 متدرباً في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للبنين بالكليات التقنية، و5700 متدربة في برنامج الدبلوم الصباحي للبنات في الكليات التقنية للبنات، و1600 متدرب لبرنامج البكالوريوس الصباحي، إضافةً إلى 6200 متدرب للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، حيث يبدأ القبول في معاهد السجون خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل الأول.

كما أنه من المتوقع قبول 28061 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية العالمية، منهم 11945 بنين، و16116بنات، بالإضافة إلى 5765 متدرباً في معاهد الشراكات الاستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

يذكر أن المؤسسة تقدم مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية لخريجي المرحلة الثانوية؛ من خلال 44 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات 46 فرعاً من فروع الكليات، إضافة إلى 30 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهداً صناعياً ثانوياً، 24 معهداً يتم تشغيلها بالشراكة مع قطاع الأعمال في كافة مناطق المملكة.