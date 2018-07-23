فرص وظيفية متعددة لأبناء جازان بمركز رعاية الأطفال المعوقين

جازان- الوئام:

استعداداً لافتتاح أحدث مراكزها بمنطقة جازان أعلنت جمعية الأطفال المعوقين عن توفر العديد من الوظائف المتخصصة للمواطنين من أبناء منطقة جازان وما حولها ممن يتوفر لديهم التأهيل العلمي والخبرات العملية المهنية في مجالات رعاية وعلاج وتعليم الأطفال المعوقين.

وأوضح الأمين العام للجمعية عوض الغامدي أن الجمعية تواصل الان أعمال التشطيب والتجهيز في فرعها الحادي عشر والذي تحتضنه منطقة جازان ويقام على مساحة أكثر من عشرة آلاف متر مربع ويستوعب نحو 200 طفلاً يومياً وبلغت تكلفته الانشائية نحو 20 مليون ريال.

وذكر الغامدي أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة أن يكون لأبناء منطقة جازان وما حولها الأولوية في التوظيف ضمن فريق العمل الذي سيتولى إدارة وتشغيل المركز ومن ثم فقد شرعنا في الإعلان عن فرص التوظيف المتاحة والتي تشمل إدارة المركز السكرتارية الموارد البشرية ، الشئون المالية ، العلاج الطبيعي ، والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق وعلل الكلام.

وأضاف الأمين العام كما يحتاج المركز الى معلمات من خريجات أقسام التربية الخاصة بالجامعات ، وأخصائية نفسية ، واخصائية اجتماعية وممرضات.

وأشار الغامدي الى أن الجمعية تتلقى طلبات التوظيف على البريد الالكتروني لادارة الموارد البشرية بالامانة العامة: jobs@dca.org.sa

موضحاً أن التأهيل الاكاديمي حتمي بالنسبة للوظائف المتخصصة إضافة الى سنوات الخبرة والممارسة المهنية التي تتباين حسب المهام الوظيفية.